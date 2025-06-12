Один человек выжил при крушении самолета Boeing 787 в Индии

Полиция Индии обнаружила пассажира, выжившего при крушении пассажирского лайнера Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India. Об этом пишет агентство ANI со ссылкой на комиссара полиции.

Крушение произошло в четверг, 12 июня, вблизи аэропорта города Ахмедабад. На борту лайнера Boeing 787-8 находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа.

«Полиция обнаружила одного выжившего на месте 11A. Один выживший был найден в больнице и находится на лечении», — отметил комиссар полиции Ахмедабада Гьянендра Сингх Малик.

Журналисты уточнили, что кресло 11А расположено в первой половине салона лайнера, у окна.

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По словам комиссара, среди завалов могут быть обнаружены и другие люди, которым удалось спастись в авиакатастрофе.

Всего на месте крушения найдены тела более 200 человек. На земле из-за падения лайнера минимум пять человек погибли, около 50 пострадали.