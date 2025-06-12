Обвиненный дочерью в домогательствах многоженец Сухов исчез

Правоохранители не могут найти Ивана Сухова, многоженца из Москвы, которого обвинила в домогательствах собственная дочь. Об этом сообщает NEWS.ru.

© Lenta.ru

Адвокат мужчины Александр Почуев рассказал агентству, что последний раз разговаривал с Суховым в день, когда тот по его совету поехал в Следственный комитет. Тогда же к семье многоженца пришли с проверкой, однако мужчина исчез.

Согласно источнику NEWS.ru, дочь Сухова Анна подаст официальное заявление против него 12 июня. До этого она обвинила его в действиях сексуального характера в эфире ток-шоу «Пусть говорят».

«Он относится к ситуации с глубокими переживаниями и надеется, что его дочь одумается и будет говорить правду», — рассказал Почуев.

Против многожёнца Сухова начали проверку после слов дочери о домогательствах

Ранее сообщалось, что в отношении Сухова начали проверку.