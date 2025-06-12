Число преступлений мигрантов в РФ в I квартале выросло на 15,3%

Количество совершаемых в России иностранцами преступлений в первом квартале 2025 года выросло на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Виталий Яковлев.

"К сожалению, отмечаем негативную тенденцию роста количества криминальных проявлений со стороны мигрантов, в частности, количество совершаемых иностранцами преступлений выросло на 15,3%. Если в абсолютные цифры, то за первый квартал этого года иностранцами в России совершено 12,5 тыс. преступлений", - сказал он, выступая на международной конференции "Мир, устойчивое развитие и миграция".

Как следует из представленных Яковлевым материалов, число лиц, совершивших преступления, за указанный период снизилось по сравнению с показателем за январь-апрель 2024 года и составило 7,8 тыс. В 2025 году наибольшее число совершенных преступлений пришлось на граждан Узбекистана (35,5% от общего числа), Таджикистана (16,6%) и Киргизии (11,5%). При этом количество административных протоколов, составленных в отношении иностранных граждан, в первом квартале этого года уменьшилось на 1,1% - до 668,9 тыс.

Международная конференция "Мир, устойчивое развитие и миграция" прошла в четверг в Ашхабаде. В ней приняли участие представители миграционных ведомств Казахстана, России, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, а также международных организаций.