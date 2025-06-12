Все 242 человека, находившиеся на борту разбившегося в Индии самолета, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщают 12 июня СМИ со ссылкой на местную полицию.

Ранее индийские СМИ писали, что на месте падения Boeing обнаружено 60 тел, 10 из которых принадлежат тем, кто находился в здании общежития медколледжа.

Появилось видео с упавшим в Индии самолетом

Пассажирский самолет компании Air India, направлявшийся в Лондон, разбился 12 июня недалеко от аэропорта города Ахмедабад на западе Индии. По данным местных СМИ, он упал на крышу общежития для врачей.