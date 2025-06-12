В поселке Ширяево Одесской области произошло шокирующее преступление: двое несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали 55-летнюю женщину, сообщают украинские средства массовой информации.

© Московский Комсомолец

Потерпевшая сообщила, что подростки 15-16 лет ворвались в ее дом, избили ее и совершили насильственные действия сексуального характера.

После обращения в полицию женщину направили в медицинское учреждение для освидетельствования и документальной фиксации полученных травм. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Этот инцидент вновь обратил внимание на проблему детского алкоголизма в регионе. Согласно статистическим данным, около 10% школьников Одесской области ежедневно употребляют крепкие алкогольные напитки, а практически все подростки в возрасте от 10 до 14 лет хотя бы раз пробовали спиртное.