При падении Boeing 787-8 на общежитие в Индии погибли 30 студентов

При падении самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India на общежитие медицинского колледжа в городе Ахмедабад в Индии погибли по меньшей мере 30 студентов, пишет The Sun.

Инцидент произошел в четверг, 12 июня. Лайнер сразу после взлета подал сигнал бедствия и начал падать на жилой квартал.

На его борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Сразу после падения раздался взрыв и начался пожар.

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В настоящее время специалисты экстренных служб проводят спасательную операцию. В ее рамках они извлекли из развалин общежития 30 тел учащихся.

По их данным, под обломками может находиться большое количество пострадавших и погибших.