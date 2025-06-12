Выросло число погибших в авиакатастрофе в Индии

Авиалайнер Boeing 787-8 Dreamliner, принадлежащий индийскому национальному авиаперевозчику Air India, в четверг потерпел катастрофу рядом с аэропортом города Ахмедабад в штате Гуджарат.

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К настоящему моменту известно, что самолет не смог набрать высоту и упал спустя всего пять минут после взлета.

Происшествие произошло примерно в 13:49 по местному времени (11:19 мск). Как сообщает индийский телеканал NDTV, в эти минуты над местом авиакатастрофы, которое находится прямо посреди многоэтажных жилых построек, поднимается густой черный дым.

К месту ЧП из Нью-Дели в экстренном порядке вылетел министр гражданской авиации южноазиатской республики Раммохан Найду, с которым до этого переговорил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Премьер-министр поручил министру немедленно обеспечить всю необходимую поддержку и попросил регулярно информировать его о ситуации", - сообщили в офисе Найду.

Известно, что на бору разбившегося самолета, выполнявшего рейс номер 171 из международного аэропорта Ахмедабада в лондонский аэропорт Гатвик, находились 242 человека. Среди них было 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Индийские СМИ сообщают, что в списках пассажиров злополучного рейса фигурирует имя бывшего главного министра (губернатора) штата Гуджарат Виджая Рупани.

Согласно распространяемым изданием India Today данным со ссылкой на собственные источники, в пассажирских креслах упавшего "Боинга" находились 169 граждан Индии, 53 - Британии, 7 - Португалии и 1 - Канады.

Как заявили корреспонденту "РГ" в посольстве России в Нью-Дели, "по предварительной информации, россиян на рейсе Ахмедабад-Лондон авиакомпании Air India, потерпевшем крушение 12 июня, не было".

"Сотрудники Генерального консульства России в Мумбаи находятся в контакте с представителями местных компетентных служб", - добавили в российском диппредставительстве.

На месте катастрофы разбившегося Boeing 787-8 в штате Гуджарат немедленно начались спасательные работы, а аэропорт Ахмедабада приостановил работу.

Официальной информации от индийских властей о количестве пострадавших пока не поступало. По последним данным, которые сообщает телеканал News18, погибли по меньшей мере 133 человека.

При этом, судя по кадрам с места происшествия, без жертв, действительно, не обошлось. В частности на видео попал плавно снижающийся самолет с выпущенными шасси, который затем исчезает в огромном облаке ярко-оранжевого взрыва. С учетом того, что топливные баки едва взлетевшего и направлявшегося из Индии в Британию самолета были полностью заправлены горючим, мощный пожар, возникший на месте падения, практически не оставляет пассажирам лайнера и находившимся на земле шансов на спасение.

"С огромной грустью я подтверждаю, что с рейсом 171 Air India из Ахмедабада в аэропорт Гатвик в Лондоне сегодня произошло трагическое происшествие. Наши мысли и глубочайшие соболезнования семьям и любимым всех, кого затронуло это разрушительное событие", - заявил руководитель авиакомпании Air India Натараджан Чандрасекаран.

Известно, что командир упавшего воздушного судна имел общий налет в 8200 часов, а его помощник - 1100 часов. Экипаж самолета успел перед падением подать международный сигнал бедствия "Мэйдей!", после чего связь с лайнером прервалась.

Что стало причиной авиатрагедии в Индии, пока неизвестно. В эфире индийских телеканалов циркулируют версии о возможном попадании птиц в оба двигателя самолета. Местные власти объявили о том, что уже начали расследование происшествия.

Отметим, что широкофюзеляжные дальнемагистральные двухдвигательные лайнеры Boeing 787-8 Dreamliner считаются новыми и современными самолетами, которые были введены в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. Ранее катастрофы с данным типом самолетов никогда не происходили.

Справка "РГ"

Крупнейшая авиакатастрофа в истории Индии произошла почти 30 лет назад. 12 ноября 1996 года в небе над индийским городом Шархи-Дадри столкнулись авиалайнер Boeing 747 авиакомпании Saudi Arabian Airlines и грузовой самолет Ил-76ТД авиакомпании Kazakhstan Airlines. В результате трагедии погибли все находившиеся на обоих бортах 349 человек - 312 на Boeing (289 пассажиров и 23 члена экипажа) и 37 на Ил-76 (27 пассажиров и 10 членов экипажа). Причиной авиакатастрофы была признана ошибка пилота авиакомпании Kazakhstan Airlines.