В Петербурге подросток попал в реанимацию после заплыва на надувном матрасе

В Колпинском районе Петербурга двое подростков устроили заплыв на надувном матрасе и чуть не утонули, один из школьников госпитализирован в отделение реанимации. Об этом сообщает 78.ru.

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Инцидент произошел в поселке Саперный, двое школьников плавали по реке на надувном матрасе. В какой-то момент матрас сдулся и дети застряли на разрушенной пристани, снимать оттуда их пришлось сотрудникам МЧС.

Один из мальчиков госпитализирован в отделение реанимации детской больницы с переохлаждением, он находится в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Петербурге спасли туристку, которая упала в реку во время экскурсии на сапсерфе. Жительница Подмосковья не удержалась на доске и оказалась в холодной воде. На помощь пришли сотрудники ОМОН «Балтика», которые дежурили на катерах. Правоохранители помогли женщине выбраться из воды и доставили ее к берегу, где она переоделась. Медицинская помощь ей не потребовалась.