Следком заинтересовался дракой таксистов в российском аэропорту

В аэропорту Адлера произошел инцидент с участием водителей такси, который привлек внимание Следственного комитета России. Как сообщает информационный центр СК, руководитель ведомства Александр Бастрыкин лично поручил провести проверку по факту нападения одного таксиста на другого.

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Конфликт разгорелся на привокзальной площади, где 24-летний водитель такси напал на конкурента, прибывшего по вызову клиентов. Агрессор не только избил коллегу, но и повредил его автомобиль. Драка произошла на глазах у несовершеннолетних детей пассажиров.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Инцидент вновь поднял вопрос о необходимости наведения порядка в сфере пассажирских перевозок курортного Сочи.