Следком заинтересовался дракой таксистов в российском аэропорту
В аэропорту Адлера произошел инцидент с участием водителей такси, который привлек внимание Следственного комитета России. Как сообщает информационный центр СК, руководитель ведомства Александр Бастрыкин лично поручил провести проверку по факту нападения одного таксиста на другого.
Конфликт разгорелся на привокзальной площади, где 24-летний водитель такси напал на конкурента, прибывшего по вызову клиентов. Агрессор не только избил коллегу, но и повредил его автомобиль. Драка произошла на глазах у несовершеннолетних детей пассажиров.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Инцидент вновь поднял вопрос о необходимости наведения порядка в сфере пассажирских перевозок курортного Сочи.