Названо количество погибших при крушении пассажирского лайнера в Индии

При крушении пассажирского лайнера в Индии предварительно погибли 110 человек, пишет местный телеканал TimesNow.

Рейс авиакомпании Air India, следовавший по маршруту Ахмадабад-Лондон, разбился вскоре после взлета из международного аэропорта имени Сардара Валлаббхаи Пателя.

По данным Генерального директората гражданской авиации (DGCA), на борту самолета находилось 242 человека — 230 пассажиров, 2 пилота (капитан Сумит Сабхарвал и старший помощник Клайв Кундар) и 10 бортпроводников.

В списке пассажиров — 169 граждан Индии, 7 — Португалии, 1 — Канады, а также 53 подданных Соединенного Королевства.

Появилось видео с упавшим в Индии самолетом

На место крушения было отправлено несколько пожарных машин и машин скорой помощи для проведения спасательной операции.

Работа спасателей осложнена тем, что топливные баки лайнера были заполнены полностью перед дальним перелетом, заметили журналисты.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поручил министру гражданской авиации Раму Мохану Наиду посетить Ахмадабад и обеспечить оказание всей возможной помощи пострадавшим в результате крушения.