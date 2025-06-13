15-летняя девочка умерла в российском детдоме после жестокого избиения

В детском приюте Морозовска Ростовской области скончалась 15-летняя школьница. Обстоятельства её смерти пока не установлены, сообщили в информационном центре Следственного комитета России.

© Московский Комсомолец

По данным СК, девочка ранее проживала в неблагополучной семье. Мать и её сожитель регулярно жестоко избивали девочку, она и раньше не раз попадала в приют, но в итоге возвращалась в "семью". В последний раз девочку направили туда в мае, после того как её мать впала в кому — по информации СК, из-за последствий асоциального образа жизни.

Следствие пока не уточняет, могла ли смерть быть связана с травмами, полученными дома. Отмечается лишь, что причины гибели устанавливаются.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело и доложить о первых результатах проверки, которую сейчас проводят следователи в Морозовске.

Ранее в Иркутской области школьник разбил машину и покончил с собой, испугавшись родителей.