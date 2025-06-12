В российском регионе при атаке ВСУ пострадал ребенок

Три мирных жителя пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

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В поселке Борисовка Борисовского района беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. В момент удара рядом с домом гуляли бабушка и ее двухлетний внук. Они получили серьезные ранения. Ребенка доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, а у женщины диагностировали минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки.

Третий пострадавший во время атаки находился в квартире. Он с контузией и баротравмой сам обратился за медицинской помощью. Дрон также повредил фасад и остекление дома. Осколки оставили следы на автомобиле, стоявшем рядом.

Ранее сообщалось, что беспилотник доставил флаг России в Херсон и попал на видео. На видео незаметно попыток сбить беспилотник или оказать на него воздействие средствами радиоэлектронной борьбы.