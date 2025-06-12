Момент крушения пассажирского самолета в Индии попал на видео.

Пассажирский самолет Air India упал в жилой застройке, рядом с аэропортом Ахмадабада на западе Индии днем 12 июня. Авиакомпания совершала рейс из Ахмадабада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека.

До этого агентство Reuters писало, что легкомоторный самолет Cessna 414 упал в воду недалеко от калифорнийского города Сан-Диего.

Ранее на юго-востоке США рухнул самолет для прыжков с парашютом с людьми на борту.

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