Самолет с сотнями пассажиров на борту разбился в Индии
В Индии разбился пассажирский самолет. На борту находились 240 пассажиров и членов экипажа. Об этом пишет The Times of India.
Инцидент произошел в четверг, 12 июня. Лайнер Boeing 787 Dreamliner (по другим данным — Airbus A320) компании Air India упал у аэропорта Ахмедабада.
По предварительной версии, самолет вылетел из Ахмедабада в Лондон, не смог набрать высоту и рухнул на жилой район.
На кадрах, опубликованных очевидцами, над местом крушения поднимается темный столб дыма, видимый за километры.
На место происшествия выехали экстренные службы.
Полиция Индии подтвердила информацию о катастрофе возле аэропорта Ахмедабада самолета Air India с 242 пассажирами на борту.
Как сообщает NDTV, в результате крушения самолета есть выжившие.
В генконсульстве РФ в Мумбаи заметили, что россиян на борту рейса Ахмедабад — Лондон авиакомпании Air India нет. Информация будет уточняться.