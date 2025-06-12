Самолет с сотнями пассажиров на борту разбился в Индии

В Индии разбился пассажирский самолет. На борту находились 240 пассажиров и членов экипажа. Об этом пишет The Times of India.

Инцидент произошел в четверг, 12 июня. Лайнер Boeing 787 Dreamliner (по другим данным — Airbus A320) компании Air India упал у аэропорта Ахмедабада.

По предварительной версии, самолет вылетел из Ахмедабада в Лондон, не смог набрать высоту и рухнул на жилой район.

На кадрах, опубликованных очевидцами, над местом крушения поднимается темный столб дыма, видимый за километры.

На место происшествия выехали экстренные службы.

Полиция Индии подтвердила информацию о катастрофе возле аэропорта Ахмедабада самолета Air India с 242 пассажирами на борту.

Как сообщает NDTV, в результате крушения самолета есть выжившие.

В генконсульстве РФ в Мумбаи заметили, что россиян на борту рейса Ахмедабад — Лондон авиакомпании Air India нет. Информация будет уточняться.