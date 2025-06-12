Прокуратура Якутии организовала проверку после обрушения на руднике

Прокуратура Республики Саха (Якутия) начала проверку после обрушения породы на руднике, где пострадал один рабочий и еще одного спасти не удалось. Об этом говорится на сайте ведомства.

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«Прокуратура Оймяконского района проводит проверку по факту обрушения породы на участке «Сарылах», принадлежащем АО «Сарылах-Сурьма», — сказано в сообщении.

На место, как уточняется, выехал исполняющий обязанности главы ведомства по Республике. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства о промышленной безопасности, об охране труда и другим вопросам касательно случившегося. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось ранее, пострадавшего мужчину с травмами доставили в центральную районную больницу поселка Усть-Нера. По данным медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное. Второй мужчина перестал дышать еще под завалами. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа Следственного комитета для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Обрушение произошло на руднике «Сарылах». Было установлено, что на горизонте с отметкой 286 м при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы. На горизонте находились 25 человек.