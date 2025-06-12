Подросток погиб от удара молнии в Кузбассе

17-летний житель села Березово, расположенного недалеко от Кемерово, погиб в результате удара молнии вечером 11 июня. Трагедия произошла во время грозы, когда молодой человек возвращался домой вместе с друзьями.

Разряд молнии ударил в землю рядом с подростком, в результате чего он потерял сознание. Друзья и прибывшие на место медики пытались реанимировать пострадавшего, но, к сожалению, спасти его не удалось. Юноша скончался по дороге в больницу.

Предварительной причиной смерти названа остановка сердца. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Ранее в Башкирии от попадании молнии в сарай погибли женщина и корова.