В Петербурге ребенок попал в реанимацию после посещения стоматологии

В Невском районе Петербурга четырехлетний мальчик попал в реанимацию с анафилактическим шоком после посещения стоматологической клиники. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

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Инцидент произошел в многоэтажке на улице Седова, родители вызвали скорую помощь четырехлетнему сыну, которому внезапно стало плохо. Мальчика госпитализировали в отделение реанимации Филатовской больницы, он находится в состоянии комы.

По словам матери пострадавшего, накануне сын был на приеме у стоматолога, где ему ввели обезболивающий препарат. После укола ребенку стало плохо. Предположительно, у него мог развиться анафилактический шок. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Красноярске предъявили обвинение анестезиологу, которому не удалось спасти семилетнего пациента. Мальчик пришел в медицинский центр вместе с матерью, чтобы сделать чистку и вылечить зубы. Женщина предоставила всю информацию о здоровье сына, в том числе о патологиях и перенесенной трахеостомии. Врач не провел осмотр должным образом, чтобы заметить патологию трахеи, и решил сделать анестезию. Мальчик не выжил.