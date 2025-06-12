Режим ЧС ввели в трех районах Красноярского края из-за разлива топлива на Енисее

В Красноярском крае на территории трех районов введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за разлива топлива на реке Енисей. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Озерских.

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Режим ЧС действует на территориях Лесосибирска, Енисейского и Казачинского районов с 12:00 11 июня (8:00 мск). Губернатор пояснил, что такие меры нужны для обеспечения эффективного взаимодействия всех служб и ведомств, привлеченных к работам по устранению последствий разлива топлива в реку Енисей.

За вчерашний день, как сообщил глава региона, было откачано два кубометра нефтесодержащей жидкости, обработано сорбентами 4800 метров береговой линии и 3600 квадратных метров водной поверхности, установлено 270 метров сорбирующих бонов.

Сообщений о массовой гибели птиц и рыб, по словам губернатора, не поступало.

Разлив топлива произошел 8 июня, после того, как теплоход, буксирующий две баржи, получил пробоину и повреждение рулевого управления при столкновении с подводным препятствием на участке Казачинских порогов.