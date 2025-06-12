Жители Тюменской области пожаловались на массовые сбои мобильного интернета

В Тюменской области 3,7 тысячи человек пожаловались на проблемы с интернетом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные платформы для отслеживания сбоев Downdetector.

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Отмечается, что жалобы поступают на всех операторов связи, однако наибольшее количество приходится на «МегаФон» и МТС.

Интернет пропадал еще вечером 11 июня. Мобильные операторы t2 и «МегаФон» сообщили, что трудности возникли по независящим от них причинам.

Власти Тюменской области пока не комментировали инцидент.

Отключения мобильного интернета регистрировались и в других регионах России. Например, в Омской области. Там проблемы начались 6 июня и продолжаются до сих пор. По словам губернатора региона Виталия Хоценко, плохая работа мобильной связи и интернета связана с регламентными профилактическими работами и проверкой нового оборудования.