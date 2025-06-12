Долг заочно арестованной Инны Тлиашиновой увеличился до 470 миллионов рублей

Задолженность бизнес-коуча Инны Тлиашиновой только растет — теперь сумма ее долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет порядка 470 миллионов рублей. Соответствующая информация следует из базы данных организации.

© Вечерняя Москва

Точная сумма задолженности — 469 673 776,01 рубля, уточнили в РЕН ТВ.

6 июня стало известно о том, что российская бизнес-коуч, проходящая по уголовному делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств, объявлена в межгосударственный розыск.

29 апреля Telegram-канал Shot сообщил, что Тлиашинова задолжала российской налоговой около полумиллиарда рублей. Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий на следующий день рассказала, что сотрудники СКР возбудили уголовное дело в отношении коуча — за ней на тот момент числился долг по налогам на общую сумму 431 миллион рублей.

При этом адвокат Тлиашиновой Андрей Алешкин сообщил, что официальной претензии к психологу звезд и блогеру из-за задолженности перед ФНС не поступало. По его словам, коуч оспорила акт налоговой проверки, была проведена повторная процедура, однако ее результат не озвучили.