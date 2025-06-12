Долг заочно арестованной Инны Тлиашиновой увеличился до 470 миллионов рублей

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Задолженность бизнес-коуча Инны Тлиашиновой только растет — теперь сумма ее долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет порядка 470 миллионов рублей. Соответствующая информация следует из базы данных организации.

Долг заочно арестованной Инны Тлиашиновой увеличился до 470 миллионов рублей
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Точная сумма задолженности — 469 673 776,01 рубля, уточнили в РЕН ТВ.

6 июня стало известно о том, что российская бизнес-коуч, проходящая по уголовному делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств, объявлена в межгосударственный розыск.

29 апреля Telegram-канал Shot сообщил, что Тлиашинова задолжала российской налоговой около полумиллиарда рублей. Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий на следующий день рассказала, что сотрудники СКР возбудили уголовное дело в отношении коуча — за ней на тот момент числился долг по налогам на общую сумму 431 миллион рублей.

При этом адвокат Тлиашиновой Андрей Алешкин сообщил, что официальной претензии к психологу звезд и блогеру из-за задолженности перед ФНС не поступало. По его словам, коуч оспорила акт налоговой проверки, была проведена повторная процедура, однако ее результат не озвучили.