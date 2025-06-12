В Якутии не удалось спасти одного попавшего под завалы горняка

В Оймяконском районе Якутии из-под завалов рухнувшего рудника спасатели достали двух человек, но выжил только один. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Пострадавшего мужчину с травмами доставили в центральную районную больницу поселка Усть-Нера.

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По данным медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное. Второй мужчина перестал дышать еще под завалами. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа Следственного комитета для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Обрушение произошло на руднике "Сарылах". Было установлено, что на горизонте с отметкой 286 м при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы. На горизонте находились 25 человек. В начале июня сообщалось, что на Камчатке в шахте на золотосеребряном руднике "Бараньевский" обрушилась горная порода.

В середине весны в шахте "Садкинская" в Белокалитвинском районе Ростовской области была успешно завершена спасательная операция. В ходе нее из-под завала извлекли двух горняков. Обрушение произошло утром 15 апреля, 75 человек были эвакуированы сразу, двое оставались заблокированными в забое. Работы завершились 16 апреля в 4:27.