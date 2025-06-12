Суд в Самаре дал 20 лет колонии художнице за госизмену и изготовление взрывчатки

Самарский областной суд приговорил к 20 годам колонии художницу Ирину Измайлову по делу о государственной измене, изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Об этом в беседе с ТАСС сообщила ее адвокат Евгения Рыжкова.

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"Да, вынесен приговор. 20 лет лишения свободы, 1 год и 6 месяцев ограничения свободы и штраф 250 тыс. рублей", - сказала защитница.

По словам юриста, ее клиентку признали виновной по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") и ст. 222 УК РФ ("Незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ"). Адвокат заявила о намерении обжаловать приговор. По данным ФСБ России, Измайлову в 2022 году завербовали украинские спецслужбы в Молдавии. Они угрожали ей насилием в отношении близких родственников, проживающих на Украине.

Адвокат художницы заявляла, что ее подзащитная признает вину только в изготовлении взрывчатых веществ. При этом юрист подчеркивала, что в августе прошлого года та одумалась и уничтожила изготовленную ею же взрывчатку.

По данным из открытых источников, у Измайловой была своя художественная мастерская. В соцсетях она публиковала иллюстрации и портреты.