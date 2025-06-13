Бывшего прокурора Лыткарина арестовали по делу об особо крупной взятке

Бывший прокурор подмосковного города Лыткарино Алексей Харитоненко отправлен под стражу по обвинению во взятке в особо крупном размере. Об этом сказано в материалах его дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Суд постановил ходатайство следователя СК удовлетворить. Избрать Харитоненко Алексею Александровичу, обвиняемому по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 23 июля 2025 года", - указано в материалах дела. Суть претензий к бывшему прокурору не раскрывается.

В документах, с которыми ознакомился ТАСС, указано, что по делу проходят еще два человека, один из которых выступает взяткодателем. Сам Харитоненко в последнее время участвовал в СВО на Украине, куда ушел добровольно. Он числился в одном из воинских подразделений. Харитоненко просил суд учесть его боевые заслуги и отправить под домашний арест, однако суд с этими доводами не согласился.

Харитоненко начал карьеру в органах прокуратуры Калининграда. Затем занимал разные должности в надзорном ведомстве, в том числе был заместителем прокурора подмосковных Люберец и Видного. С 2017 года он был прокурором Лыткарина, после чего ушел из прокуратуры.