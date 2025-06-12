Мошенники похищают деньги у пенсионеров, обещая подарки к празднику

Телефонные мошенники стали похищать деньги у пенсионеров, выманивая номер СНИЛС якобы от лица местной власти для выдачи подарков. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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По ее словам, в дежурную часть полиции в Химках обратился 83-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Сумма ущерба составила более 450 тысяч рублей, отмечает ТАСС.

Полицейские установили, что пострадавшему позвонил якобы представитель муниципальной власти. Он сообщил, что пенсионерам будут выдавать подарки к празднику, а для их получения нужно продиктовать номер СНИЛС.

В последующие дни мужчине начали звонить неизвестные, которые представлялись "сотрудниками правоохранительных органов".

Злоумышленники убедили пенсионера, что в отношении него предпринимаются попытки совершения мошенничества и его деньги на счетах под угрозой. Они заставили мужчину обналичить сбережения и передать их курьеру для внесения на "безопасный счет".

Выполнив все инструкции, пострадавший понял, что его обманули, и обратился в полицию, отметила Петрова.

Полицейские уже арестовали курьера. Им оказался судимый и безработный житель Иванова. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.