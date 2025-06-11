На заводе по производству взрывчатых веществ в Огайо (США) произошла утечка азотной кислоты.

Об этом сообщает местный телеканал WLWT.

Инцидент произошёл на предприятии Austin Powder Plant в деревне Макартур.

Из-за утечки 3 тыс. галлонов (11 тыс. л) азотной кислоты эвакуируют жителей окрестностей. Кроме того, в районе происшествия перекрыто воздушное пространство.

Отмечается, что в воздухе образовалось большое облако оранжевого цвета.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в США взрыв уничтожил здание на заводе Northrop Grumman.