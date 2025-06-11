WLWT: на заводе в Огайо произошла утечка азотной кислоты
На заводе по производству взрывчатых веществ в Огайо (США) произошла утечка азотной кислоты.
Об этом сообщает местный телеканал WLWT.
Инцидент произошёл на предприятии Austin Powder Plant в деревне Макартур.
Из-за утечки 3 тыс. галлонов (11 тыс. л) азотной кислоты эвакуируют жителей окрестностей. Кроме того, в районе происшествия перекрыто воздушное пространство.
Отмечается, что в воздухе образовалось большое облако оранжевого цвета.
Информации о пострадавших нет.
Ранее в США взрыв уничтожил здание на заводе Northrop Grumman.