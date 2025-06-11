В Петрозаводске мужчина в очередной раз избил жену и пожалел об этом

В Петрозаводске мужчина избил гражданскую жену и стал фигурантом дела, сообщили в полиции города.

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Правоохранители давно знали, что житель одного из домов по улице Кутузова периодически применяет физическую силу к своей сожительнице, и уже не раз привлекали его к административной ответственности за нанесение побоев, однако мужчина так и не остановился.

Недавно он в очередной раз избил 54-летнюю женщину, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. Какие травмы получила пострадавшая, не уточняется.

После этого в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Истязание». Виновному грозит лишение свободы на срок до трех лет.