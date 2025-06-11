Мужчина поджег квартиру в Москве и грозился покончить с собой

Мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поджег квартиру, расположенную на 12 этаже дома на Белозерской улице в Москве, и грозился покончить с собой. Об этом в среду, 11 июня, сообщил «112».

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Мужчина отказался пускать в помещение спасателей и полицейских и потушил возгорание площадью два квадратных метра самостоятельно. После этого он вышел на балкон и начал угрожать покончить с собой. В результате нарушителя порядка задержали. В комнате, которую он хотел сжечь, правоохранители обнаружили сильно избитую женщину. Ее госпитализировали, а мужчину увезли в отдел полиции, передает Telegram-канал.

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