В Калининграде 17-летняя девушка упала с 10-го этажа на забор

В Калининграде 17-летняя девушка упала с 10-го этажа и выжила. Об этом стало известно изданию «Клопс».

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Инцидент произошел в воскресенье, 8 июня, на Московском проспекте. Вечером 17-летняя девушка сорвалась с высоты и приземлилась неподалеку от подъезда. Она лежала в неестественной позе и звала на помощь. Ее голос услышала проходившая мимо местная жительница, а затем увидела пострадавшую, которая как будто облокотилась на помятый металлический забор.

«Я не сразу поняла что произошло. Подбежала к ней. У нее глаза открыты, была в сознании. Говорю: «Что с тобой случилось?» Она отвечает: «Я упала с 10-го этажа». Видимо, это вот только произошло, пару минут назад. Я попросила ее не двигаться вызвала службу спасения, и находилась рядом. Несчастную трясло от болевого шока», — рассказывает очевидица.

Прибывшие медики, по словам калининградки, заподозрили у пострадавшей черепно-мозговую травму, перелом пятки и позвоночника. Далее выяснилось, что раненой — всего 17 лет, и она живет в этом доме. Ее родители сообщили, что после ужина дочь ушла в свою комнату, а что произошло дальше, неизвестно. Девушка попала в реанимацию Детской областной больницы с катотравмой и травматическим шоком. Обстоятельства случившегося выясняют следователи.