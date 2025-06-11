Участник СВО помог спастись семье из горящего дома

Боец специальной военной операции (СВО) из Дагестана Расул Яхъяев проявил героизм, спасая семью из горящего дома в Петергофе. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash Gor».

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Инцидент произошел, когда военнослужащий находился в отпуске под Санкт-Петербургом. Ночью он заметил дым, идущий от частного дома, и, не раздумывая, бросился на помощь.

Хозяева дома в это время спали и не подозревали об опасности. Яхъяев, рискуя жизнью, проник внутрь через огонь, разбудил всех жильцов и вынес детей на улицу. Благодаря его решительным действиям, никто не пострадал.

Расул Яхъяев служит по контракту и вскоре снова отправится на передовую. Его поступок стал примером мужества и самоотверженности, напомнив о том, что настоящие герои всегда готовы прийти на помощь