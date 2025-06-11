МВД объявило в розыск основательницу проекта Meduza*

Основательница проекта Meduza* (признана СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией в РФ) Галина Тимченко** (признана иноагентом в РФ) объявлена в розыск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД России.

В карточке ведомства отмечено, что Тимченко**, родившаяся 8 мая 1962 года, разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Название статьи не указывается.

В настоящее время Тимченко** проживает за пределами РФ.

В 2024 году Минюст внес журналистку в реестр иностранных агентов.

По данным ведомства, Тимченко** создавала и распространяла сообщения и материалы иноагентов, выступала против СВО на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ.

Журналиста Александра Плющева объявили в розыск по уголовной статье

20 мая 2025 года ГСУ Следственного комитета России по Москве возбудило в отношении Тимченко** уголовное дело. В СК отметили, что журналистка подозревается по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ («Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ»).

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.

** Физическое лицо, выполняющее функцию иноагента.