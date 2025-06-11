Суд оправдал маньяка из квеста за пытки российских подростков

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес оправдательный приговор организатору и актеру квеста «Хостел. Культ Дьявола», которых обвинили в пытках подростков, заявивших о физических и психологических травмах после игры в 2023 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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Никите Козлову грозило наказание по статьям 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), Роману Косиченко — только по 238 УК РФ.

По версии следствия, второй проводил квесты «Хостел. Культ Дьявола», во время которых первый, исполняющий роль маньяка, измывался над игроками: бил их электрошокером, заковывал в наручники, прижигал воском горящей свечи и связывал ремнями.

Косиченко вел бизнес без создания юридического лица и государственной регистрации, а арендуемое им помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности, отмечалось в обвинительном заключении.

23 февраля 2023 года шесть российских подростков приняли участие в квесте, после которого пожаловались на пытки и полученные травмы. Родители обратились с заявлением в полицию. Против организатора игр и актера возбудили уголовное дело.

Суд установил, что фактически вред здоровью потерпевшим причинен не был, как и не была доказана реальность угрозы их жизни. Уточняется, что перелом один из подростков получил до квеста. Согласно решению судьи, Косиченко и Козлов имеют право на реабилитацию в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Ранее в Москве суд вынес приговоры организаторам квеста, во время которого взорвался газовый баллон и начался пожар, в результате чего пострадали пять человек.