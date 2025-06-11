Россиянка на Пхукете попала в отбойное течение

Российская туристка случайно попала в отбойное течение на тайском острове Пхукет. Об этом в среду, 11 июня, сообщили в Telegram-канале Shot.

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Отбойное течение представляет собой сильный поток воды, который впоследствии уносит в открытое море.

Все произошло на пляже Банг-Тао. Россиянку неожиданно накрыло волнами, после чего начало относить дальше от берега. В панике она стала грести против течения, однако утратила силы.

Спасатели достали женщину из воды, она не дышала. Пострадавшую оперативно отвезли в местную больницу. На данный момент за ее жизнь борются врачи.

За несколько последних дней на пляжах острова произошли еще два подобных несчастных случая — утонули туристка из Албании и один мужчина, уточнили в публикации.

10 июня появилась информация, что в Ханты-Мансийске активно ведутся поиски девочки 2014 года рождения, которую унесло течением в протоке Ходовая, неподалеку от садового общества «Кооператор». Инцидент произошел во время отдыха группы подростков у воды. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники полиции и волонтеры.