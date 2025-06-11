Стали известны новые подробности об инциденте а австрийском Граце

Молодой человек, подозреваемый в массовом убийстве в австрийском Граце, за несколько минут до нападения отправил видео своей матери с просьбой простить его. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Инцидент произошел во вторник, 10 июня, в школе. Погибли 9 школьников и учительница. Нападавший также скончался.

Журналисты отметили, что 21-летний мужчина записал прощальное видео и отправил его матери. В нем он попросил прощения за то, «что я собираюсь сделать сейчас». Кроме того, он поблагодарил маму за заботу, которой она его окружала.

По данным следствия, женщина увидела ролик после того, как все завершилось. Ее сын к тому времени уже был мертв.

Ранее пресс-секретарь полиции австрийской федеральной земли Штирия Сабри Йоргун сообщил, что в доме подозреваемого силовики нашли его прощальное письмо. В нем он попросил позаботиться о его кошке.

В полиции заметили также, что произошедшая трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением с применением огнестрельного оружия на школу.