В Москве задержали обманувших сотни людей 12 лжеэлектриков

В Москве задержали группу из 12 лжеэлектриков, обманувших сотни горожан.

© Мослента

Мошенники создали фирму-двойник официального поставщика электроэнергии в регионе и обманывали москвичей, предлагая им заменить счетчики, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В заранее согласованное время к потерпевшим под видом специалистов энергетической компании приходили участники группы и меняли исправное оборудование на дешевые некачественные аналоги. При этом требовали оплатить работу по высоким тарифам», — заявила представитель ведомства.

По ее словам, от аферистов пострадали сотни жителей столицы, а причиненный ущерб оценивается в несколько миллионов рублей. При этом большая часть обманутых граждан — пенсионеры. В данный момент против задержанных возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Трое подозреваемых были отправлены под домашний арест; еще девять фигурантов получили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее житель Подмосковья набрал кредитов и солгал полиции о мошенниках. Он сообщил правоохранительным органам, что на него оформили более десяти микрозаймов на сумму более 150 тысяч рублей.