В Австрии жертвам трагедии в школе было от 14 до 17 лет
В Австрии жертвам трагедии в школе в Граце было от 14 до 17 лет, погибшей учительнице было 59 лет, пишет газета Kronen Zeitung.
Во вторник утром на школу произошло вооруженное нападение. Полиция Штирии подтвердила, что трагедия унесла жизни 10 человек.
Подозреваемым является 21-летний бывший ученик, который также скончался.
«Самой младшей жертве всего 14 лет, - уточняется в материале. - Остальным было от 15 до 17 лет». Погибла 59-летняя учительница. За исключением одного подростка с гражданством Польши, все погибшие – австрийцы.
В больницах Граца после нападения сейчас остаются 11 человек, все они в стабильном состоянии.
Произошедшая во вторник трагедия стала крупнейшим в истории страны нападением с применением огнестрельного оружия на школу.