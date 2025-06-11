В Австрии жертвам трагедии в школе было от 14 до 17 лет

В Австрии жертвам трагедии в школе в Граце было от 14 до 17 лет, погибшей учительнице было 59 лет, пишет газета Kronen Zeitung.

© Московский Комсомолец

Во вторник утром на школу произошло вооруженное нападение. Полиция Штирии подтвердила, что трагедия унесла жизни 10 человек.

Подозреваемым является 21-летний бывший ученик, который также скончался.

«Самой младшей жертве всего 14 лет, - уточняется в материале. - Остальным было от 15 до 17 лет». Погибла 59-летняя учительница. За исключением одного подростка с гражданством Польши, все погибшие – австрийцы.

В больницах Граца после нападения сейчас остаются 11 человек, все они в стабильном состоянии.

Произошедшая во вторник трагедия стала крупнейшим в истории страны нападением с применением огнестрельного оружия на школу.