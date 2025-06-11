Шлосберга* отправили под домашний арест по делу о дискредитации ВС России

Объединенная пресс-служба судов Псковской области в среду, 11 июня, сообщила, что заместитель председателя партии «Яблоко» и зампред псковского регионального отделения Лев Шлосберг* отправлен под домашний арест на два месяца по делу о дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации.

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— Псковским городским судом Псковской области рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Шлосберга* Л.М.. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца с возложением определенных запретов и ограничений, — сообщает пресс-служба судов.

Шлосбергу* предъявлено обвинение по части 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса РФ.

Ему вменяются публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, совершенные после привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение года, передает РИА Новости.

Утром 10 июня в квартире Шлосберга* и его супруги был проведен обыск, после чего политик был доставлен в отделение, где ожидает допроса. Политик уже дважды привлекался к административной ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

* Лицо, признанное иностранным агентом в России