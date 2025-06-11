Гражданину Узбекистана, который учится на пятом курсе медицинского факультета Мордовского государственного университета, аннулировали вид на жительство в России за нецензурное оскорбление местных женщин. Его депортируют на родину. Об этом в среду, 11 июня, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Поводом для задержания, а затем аннулирования вида на жительство, стала видеозапись, снятая в центре Саранска — на ней иностранец нецензурно выражался в отношении жительниц города.

— По факту мелкого хулиганства собранный материал направлен в суд для принятия решения. (...) В соответствии с положением статьи 9 Федерального закона от 25 июля 2002 №115 – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 11 июня 2025 года принято решение об аннулировании вида на жительство указанному гражданину, — говорится в сообщении.

Иностранец должен покинуть Россию в течение 15 суток. В МВД Мордовии рассматривают решение о запрете жителю Узбекистана въезда в страну, передает Telegram-канал «МВД по Республике Мордовия».

23 января семью подростка, который 6 декабря 2024 года напал с ножом на сверстников в краснодарской школе, сопроводили до пункта пограничного контроля в городе Минеральные Воды и депортировали в Армению.