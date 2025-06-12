Сталкер зарезал женщину, несмотря на полицейскую охрану

В южнокорейском городе Тэгу произошло преступление: сталкер убил женщину, находившуюся под официальной защитой полиции.Как сообщает The Korea Herald, преступник проник в дом жертвы, спустившись по водосточной трубе, и нанес ей смертельные ножевые ранения.

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Несмотря на экстренную госпитализацию, женщина скончалась через час после нападения.

Особое возмущение у жителей города вызвал тот факт, что за месяц до трагедии злоумышленник уже угрожал женщине ножом, после чего она была взята под охрану. Полиция установила возле ее дома камеру с функцией распознавания лиц и пыталась через суд добиться ареста преследователя, но безуспешно. Как выяснилось, правоохранители узнали о нападении не от системы наблюдения, а от родственников погибшей.

Этот инцидент вызвал волну критики в адрес южнокорейских правоохранительных органов. Полиция Тэгу объявила преступника в розыск и запросила помощь коллег из соседних регионов. Трагедия вновь подняла вопрос о недостаточной защите жертв преследований в стране, несмотря на принимаемые меры безопасности.