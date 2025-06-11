Бывшего главу ФБК* Волкова** заочно приговорили к 18 годам колонии

Быший глава Фонда борьбы с коррупцией* Леонид Волков** приговорен к 18 годам колонии.

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Об этом в среду, 11 июня, сообщили в Втором Западном окружном военном суде.

— Суд признал Волкова Леонида Михайловича виновным в совершении ряда преступлений и постановил заочно приговорить к 18 годам колонии, а также штрафу в размере двух миллионов рублей, с запретом заниматься администрированием сайтов на шесть лет, — цитирует постановление суда ТАСС.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали отца экс-главы ФБК* Михаила Волкова по подозрению в финансировании организации.

*Признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен в России

**Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.