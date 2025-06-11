Продавец клубники подстрелил тренера во время матча по хоккею на траве

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Продавец клубники, как сообщает Telegram-канал "Mash на спорте", подстрелил одного из членов тренерского штаба клуба "Динамо-Строитель". ЧП произошло прямо во время матча чемпионата России по хоккею на траве.

Инцидент, как уточняется, произошел в Екатеринбурге. Как пояснил источник канала, продавец клубники стрелял по птицам из пневматического оружия (согласно версии, отпугивал от своего товара), но случайно попал в ногу помощнику тренера, который в этот момент снимал матч, находясь на вышке.

На месте происшествия работают сотрудники Росгвардии.

Матч был остановлен после случившегося и возобновлен через некоторое время.