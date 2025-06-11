В отношении многоженца Сухова начали проверку после слов дочери о домогательствах

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку после слов дочери многоженца Ивана Сухова о домогательствах со стороны отца.

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Об этом в среду, 11 июня, сообщила детский омбудсмен по Москве Ольга Ярославская.

— Заявление его дочь не написала, официального заявления на вчерашний день не было. Она публично это заявила, но заявления в правоохранительные органы не написала. Но Следственный комитет все равно начал проверку <...>. То что она говорит — это криминал, тяжкая статья. Я жду, держу руку на пульсе, — передает слова Ярославской ТАСС.

9 июня старшая дочь Сухова, 19-летняя Анна Сухова, рассказала, что отец совершил развратные действия по отношению к ней, когда ей было 14 лет. Сам многоженец заявил, что видел интервью дочери. Развернутый комментарий по всей истории он пообещал дать позднее. Мужчина называет себя «президентиком в маленькой стране» и утверждает, что все члены семьи живут вместе в трехкомнатной квартире в Москве. Что известного о Сухове — в отдельном материале «Вечерней Москвы».