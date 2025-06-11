Шлосберга* отправят под домашний арест

Следствие попросило отправить заместителя председателя «Яблока» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) под домашний арест, сообщает РБК со ссылкой на зампреда псковского отделения партии Яну Иванову.

В отношении Шлосберга возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации после дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иноагентом). Утром 10 июня в квартире политика, в которой также проживает его 96-летний отец Марк Шлосберг, в Пскове прошли обыски. Шлосбергу грозит до пяти лет лишения свободы.

2 октября 2024 года в квартире Шлосберга уже проходили обыски. Тогда они были связаны с уклонением политика от исполнения обязанностей иноагента. Тогда же Шлосберга привлекли к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах.