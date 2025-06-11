Мать совершила ритуальное убийство трехлетней дочки на Украине

В городе Калуш Ивано-Франковской области Украины женщина убила свою трехлетнюю дочь во время обряда изгнания духов. Об этом сообщили в полиции региона.

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Правоохранители, прибывшие на место происшествия, обнаружили тело девочки, родившейся в 2021 году. Рядом находилась ее мать. В ходе следственных мероприятий были изъяты улики, подтверждающие, что к совершению умышленного убийства причастна 32-летняя женщина.

По данным полиции, мать проводила обряд над ребенком и снимала происходящее на видео. Это также подтвердили местные СМИ.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Полиция продолжает досудебное расследование, передает ТАСС.

Ранее суд отправил под стражу на два месяца жительницу подмосковного Воскресенска, которая жестоко убила свою пятилетнюю дочь. Жестокое убийство ребенка произошло 8 июня. Мать задушила девочку поясом от халата, утопила ее в ванной, а после изрезала ножом. Позднее женщина сама вызвала полицейских и рассказала им о произошедшем. По неподтвержденным данным, своим поступком она хотела отомстить отцу девочки из-за конфликта.

В Подмосковье мать задушила и утопила 5-летнюю дочь

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Позднее к расследованию дела подключился глава Следственного комитета России Александр Бастыркин: он поручил предоставить доклад о ходе расследования и об установленных обстоятельствах произошедшего.