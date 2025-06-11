В российском городе задержан мигрант, пытавшийся похитить школьницу

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в похищении 15-летней девушки. По данным управления Следственного комитета РФ по региону, инцидент произошел на проспекте Ударников.

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Мужчина, передвигавшийся на автомобиле, остановился рядом с подростком, после чего обнял ее и силой усадил в салон, где находился еще один человек. Пока злоумышленник отвлекся, школьнице удалось сбежать.

В правоохранительные органы информация о происшествии поступила после публикации видеозаписи, сделанной очевидцами. Сама пострадавшая в полицию не обращалась. Следователи провели проверку и возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В ближайшее время его доставят к следователям для проведения допроса и других процессуальных действий. Обстоятельства преступления уточняются.

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Отмечается, что задержанный является иностранным гражданином.