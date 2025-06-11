Более 30 мигрантов задержали после драки в подмосковном Чехове

Сотрудники правоохранительных органов задержали 32 мигранта после драки возле торгового центра в микрорайоне Губернский в подмосковном Чехове.

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Об этом в среду, 11 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— На территории возле торгового центра, расположенного в микрорайоне Губернский, между мужчинами произошла ссора, в ходе которой двое из них получили телесные повреждения. Сотрудниками полиции ОМВД России по г. о. Чехов были доставлены в территориальный отдел 32 предполагаемых участника инцидента, которые были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего. После проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

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Ранее стало известно, что мужчины избили пенсионера в Ростовской области. 61-летний местный житель и его знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделали замечание двум молодым людям в возрасте 19 и 20 лет. После чего словесный конфликт перерос в драку. Силовики организовали проверку по факту произошедшего.