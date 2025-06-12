При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали мирные жители

Оперштаб Белгородской области заявил, что украинские оккупанты нанесли удар по региону, в результате чего пострадали мирные граждане.

«В городе Шебекино от удара FPV-дрона по территории предприятия ранены шесть мирных жителей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжают в амбулаторных условиях», — говорится в Telegram оперштаба.

Ещё один мирный житель получил ранение в результате атаки дрона на автомобиль в селе Вознесеновка.

«Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. По оценке медиков, состояние тяжёлое, вся необходимая помощь оказывается. Машина повреждена», — отмечается в заявлении.

Ранее СК возбудил дело по факту обстрела ВСУ посёлка Пушкарожадинского Курской области.