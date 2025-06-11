В Уфе мужчина заживо сгорел на улице

В Уфе мужчина погиб от ожогов, полученных на улице.

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Судя по кадрам из местных соцсетей, на мужчине, бегавшем на улице, загорелась одежда. Этот инцидент произошел, по словам очевидцев, на Российской улице. Пострадавшего с тяжелыми ожогами госпитализировали.

По информации, распространенной республиканским министерством здравоохранения, пациент получил ожоги 95 процентов тела и скончался в больнице.

Обстоятельства гибели мужчины уточняются, официальных заявлений от правоохранительных органов пока не публиковалось.