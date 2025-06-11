В Уфе мужчина заживо сгорел на улице
В Уфе мужчина погиб от ожогов, полученных на улице.
Судя по кадрам из местных соцсетей, на мужчине, бегавшем на улице, загорелась одежда. Этот инцидент произошел, по словам очевидцев, на Российской улице. Пострадавшего с тяжелыми ожогами госпитализировали.
По информации, распространенной республиканским министерством здравоохранения, пациент получил ожоги 95 процентов тела и скончался в больнице.
Обстоятельства гибели мужчины уточняются, официальных заявлений от правоохранительных органов пока не публиковалось.