Неадекват в российском городе напал с ножом на юношу и скрылся

Во время отдыха на Третьем озере Щёлоковского хутора Нижнего Новгорода неизвестный нанёс ножевые ранения парню. Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.

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По словам очевидцев, компания молодых людей отмечала день рождения в парковой зоне. В какой-то момент к ним присоединился мужчина 51 года. Он установил контакт с подростками, проявляя особое внимание к девочкам в возрасте от 12 до 14 лет. Кульминацией стало его предложение продемонстрировать свой интимный пирсинг.

За честь подруг вступился 20-летний юноша, нанеся нападавшему удар в лицо. В ответ злоумышленник извлёк нож и ранил заступника. Молодой человек получил ранение ноги и был экстренно госпитализирован.

Изначально нападавший попытался оказать первую помощь, чтобы остановить кровотечение, однако затем потребовал удалить сделанные им фотографии, после чего скрылся с места происшествия на оранжевом велосипеде.