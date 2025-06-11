Режим ЧС ввели еще в одном российском регионе

В десяти муниципальных образованиях Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за аномальной засухи. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

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Согласно подписанному губернатором Юрием Слюсарем документу, режим ЧС вводится с 10 июня в Азовском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Веселовском, Зерноградском, Октябрьском, Семикаракорском, Сальском, Цимлянском и Чертковском районах. Там с мая наблюдалось критическое снижение запасов продуктивной влаги в почве.

Режим ЧС позволит аграриям получить компенсации, муниципальным властям уже поручено предоставить документы, подтверждающие размер ущерба от засухи.

Режим ЧС ранее ввели в Крыму. Власти полуострова приняли решение объявить зоной природной чрезвычайной ситуации регионального характера территории городского округа Судак, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов. Причиной стали заморозки.