Российская школьница отравилась таблетками от шизофрении

В Санкт-Петербурге 14-летняя школьница отравилась таблетками от шизофрении, в тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Об этом стало известно 78.ru.

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Удалось выяснить, что юная россиянка, находясь дома, приняла от 5 до 8 таблеток назначенного врачом препарата от шизофрении, однако перепутала дозировку.

Девушка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. По факту произошедшего была назначена проверка.

В начале мая сообщалось, что в Петербурге три школьницы отравились водкой и веществами на концерте рэперов.

Еще раньше в Уфе 12-летняя школьница пришла на безалкогольную вечеринку подростков в танцевальный клуб My Bar и попала в реанимацию.